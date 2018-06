Feuerwehrleute steigen durch gekipptes Fenster

Die Feuerwehr rückte am Samstag zeitgleich zur Kreuzstraße und zum Bienroder Weg aus. Ein Baum musste abgetragen werden, und in einem Appartement piepte ein defekter Rauchmelder. Foto: Marcel Kusch / dpa

Zwei zeitgleiche Einsätze beschäftigten die Feuerwehr am Samstag. In der Kreuzstraße drohte eine Pappel umzustürzen. Diese hatte sich, wie es in der Mitteilung heißt, bereits in einen anderen Baum gelegt. Die Feuerwehr musste zur Gefahrenbeseitigung den Baum mit Hilfe einer Drehleiter abtragen.

Parallel wurde die Leitstelle über einen piependen Rauchwarnmelder in einem Appartement im Studentenwohnheim im Bienroder Weg informiert. Daraufhin wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch die Ortsfeuerwehren Bienrode und Querum, entsandt. An der Einsatzstelle war der Rauchwarnmelder deutlich laut wahrnehmbar. Die Wohnung war verschlossen.

Um, wie es heißt, den Schaden so gering wie möglich zu halten, entschied sich der Einsatzleiter für einen alternativen Weg in das Appartement. Mit Hilfe einer tragbaren Leiter drangen Kräfte durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein. Dann stellte sich heraus, dass niemand in der Wohnung war und der Rauchwarnmelder einen technischen Defekt hatte. So konnte die Feuerwehr die Wohnung ohne Schaden wieder über das Fenster verlassen.