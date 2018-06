Wasser an Rollschuhbahn soll nicht mehr fließen

Braunschweig Der Wasserfall an der Rollschuhbahn im Prinzenpark führt kein Wasser mehr. Auf die Nachfrage der SPD-Bezirksratsfraktion, ob die Anlage wieder in Betrieb genommen werde, erklärte die Verwaltung: Die Brunnenanlage sei wegen gravierender Mängel außer Betrieb. In Pumpenschacht, Schaltschrank, Strom-...