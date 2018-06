Braunschweig Ein Spielgerät auf dem Spielplatz in der Helgolandstraße in der Schuntersiedlung stand am Mittwochabend in Flammen. Der oder die Verursacher sind bislang noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Während ihres abendlichen Spaziergangs hatte eine 79-jährige Anwohnerin Stimmen auf dem Spielplatz gehört. Kurz darauf entdeckte sie Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die brennende Kunststoffrutsche, die sich an einem Kletterturm befand.

