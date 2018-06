Wertsachen in Autos sind leichte Beute für Diebe

Dass ihr PKW kein Tresor ist, mussten erneut drei Autofahrer am Mittwoch feststellen. Nach Polizeiangaben hatten Autoknacker die Scheiben eingeschlagen und Taschen und Geldbörsen entwendet. Nur für 15 Minuten hatte eine 57-Jährige ihren Wagen vor der Kita Grünewaldstraße kurz nach 15 Uhr geparkt. Ihre Handtasche fand der Täter im Fußraum vor dem Beifahrersitz. In der Mittelablage hatte ein Autofahrer am späten Nachmittag seine Geldbörse liegen lassen, die einem Dieb am Sportplatz Biberweg in die Hände fiel. Am Abend stellte eine 30-Jährige in der Tiefgarage der Sporthalle Güldenstraße fest, dass ein Dieb durch eine zerstörte Scheibe ihren Rucksack aus dem Auto gegriffen hatte.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder