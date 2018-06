Einbrecher steigen in Wohnung im 3. Stock ein

Braunschweig Die Abwesenheit der Bewohner nutzen Einbrecher, um am Mittwochabend zwischen 18.30 und 20 Uhr in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Kleine Kreuzstraße einzudringen. Wie die Polizei berichtet wurde die ordnungsgemäß abgeschlossene Tür massiv aufgehebelt. Die Räume wurden durchwühlt, fast sämtliche Wäsche aus einem Kleiderschrank herausgerissen. Entwendet wurden unter anderem drei Handys und Schmuck.