Schaufensterscheibe geht bei Festnahme zu Bruch

Bei der Festnahme eines 19-Jährigen in der Innenstadt ging eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Der Mann war vom Amtsgericht Hildesheim zur Fahndung ausgeschrieben. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Braunschweig Eine Polizeistreife will einen Mann in der Innenstadt kontrollieren. Der zeigt sich auffällig und leistet Widerstand.

Eine Polizeistreife wollte am späten Sonntagabend in der Innenstadt einen Mann kontrollieren. Weil er sich laut Polizei im ersten Gespräch psychisch auffällig zeigte, sollten seine Personalien festgestellt werden. Daraufhin flüchtete der Mann, konnte aber nach wenigen Metern ergriffen werden. Bei der Festnahme stürzte der Mann mit dem Polizeibeamten in eine Schaufensterscheibe, die dadurch zerbarst. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige Mann vom Amtsgericht Hildesheim zur Fahndung ausgeschrieben war.