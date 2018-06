1,3 Promille: 25-Jähriger verursacht Unfall

Beim Anfahren von einem Parkstreifen auf dem Rebenring in Höhe der TU-Mensa übersah ein 25-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 9 Uhr ein Fahrzeug im fließenden Verkehr. Der Fahrer dieses Wagens (77) erfasste das ausparkende Fahrzeug, schubste ihn, so die Polizei, zurück, so dass er gegen zwei weitere dort stehende Autos stieß. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen 1,3 Promille. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 9500 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder