Mann fährt alkoholisiert auf Straßenbahngleisen

Braunschweig Eine Zivilstreife der Polizei stoppt ihn an einem Taxistand in der Stobenstraße. Der Mann besitzt keinen Führerschein.

Mit einem Transporter fuhr ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf den Straßenbahngleisen des Waisenhausdamm, bog dann in die Stobenstraße ein und hielt dort an einem Taxistand. Eine Zivilstreife der Polizei hatte die Fahrt beobachtet und stellte bei einer Kontrolle des 32-jährigen Fahrers fest, dass dieser offenbar stark desorientiert war.

Ein Alkotest ergab knapp über ein Promille. Ermittlungen ergaben laut Polizeibericht, dass der Mann den Firmenwagen offenbar unerlaubt fuhr und zudem keinen Führerschein besitzt.