Wochenmarkt in Wenden fällt aus

Braunschweig Wegen des Volksfestes in Wenden, das am kommenden Wochenende gefeiert wird, fällt der Wochenmarkt auf dem Festplatz Lindenstraße am Freitag, 15. Juni, aus. Der nächste Wochenmarkt findet am Freitag, 22. Juni, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr statt, teilt die Stadt mit.