Dieb stiehlt Tasche aus Fahrradkorb

Braunschweig Im Vorbeifahren griff sich ein Radfahrer die Tasche einer 76-Jährigen aus ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger, als diese am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr auf dem Theaterwall unterwegs war. Eine Zeugin hatte den Vorfall laut Mitteilung der Polizei beobachtet und beschreibt den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt und Jeans. In der Tasche habe sich die Geldbörse der Rentnerin mit Bargeld, Papieren und Schlüsseln befunden. Hinweise an die Polizei unter Telefon (05 31) 4 76 25 16.

