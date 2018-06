Autofahrer zu schnell auf der Auguststraße

Braunschweig Zu schnell unterwegs waren am Montag zahlreiche Autofahrer auf der Auguststraße. Zwischen 14 und 16 Uhr fanden dort laut Mitteilung wieder Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 30er-Zone statt. Von den 1367 gemessenen Fahrzeugen waren 84 schneller als erlaubt. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 52 Kilometer pro Stunde. Auch auf der Autobahn 2 fanden Tempomessungen statt. Nachts gegen 1 Uhr wurde beim Kreuz Nord ein tschechischer Skoda-Fahrer gemessen, der die vorgeschriebenen 60 mehrfach um bis zu 54 km/h überschritt. Das dafür erhobene Bußgeld, inklusive weiterer Kosten, in Höhe von 755 Euro bezahlte der 28-jährige Fahrer per Bankkarte.

