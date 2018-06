Kulturflohmarkt am Franzschen Feld

Braunschweig Der Kulturflohmarkt findet am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr auf dem Marktgelände am Franzschen Feld statt. Jan-Heie Erchinger, Two Generations, das Däubler-Krag Duo und Bamautzky treten auf. Anmeldungen: Tel: 34 75 22.