Der Dichter Leopardi

Braunschweig Der Buchhändler Manfred Zieger stellt am Dienstag, 5. Juni, um 19 Uhr, im Raabe-Haus an der Leonhardstraße 29a in Vortrag und Lesung den Dichter Giacomo Leopardi (1798-1837) vor. Der Eintritt ist frei. Im 19. Jahrhundert wurden Leopardis Werke in Deutschland viel...