Grünes Licht für 500 neue Fahrradständer am Hauptbahnhof

Braunschweig Der Planungs- und Umweltausschuss hat am Mittwochabend einstimmig den Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage am Südausgang des Hauptbahnhofs beschlossen. Zurzeit gibt es dort rund 50 Ständer, künftig sollen 300 Räder Platz finden: Zum einen ist für 200 Räder ein „Käfig“ mit elektronischer Zu- und Abgangskontrolle vorgesehen, zum anderen sollen 100 Räder frei abgestellt werden können. Außerdem werden in den Sommerferien vor McDonalds neue Ständer für rund 100 Räder aufgestellt, kündigt die Stadtverwaltung an. Und auf den zwei Verkehrsinseln des Berliner Platzes sollen versuchsweise mobile Bügel für jeweils 50 Räder aufgestellt werden.

