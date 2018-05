Vortrag über Victoria Luise

Braunschweig Außergewöhnliche Exponate beleuchten in der Sonderausstellung „Victoria Luise – ein Leben, zwei Welten“ auch die Jugendjahre Victoria Luises als Prinzessin am preußischen Hof. Diesen Lebensabschnitt hebt der Experte Jorg Kirschstein in einem Vortrag, am 30. Mai um 18.30 Uhr mit dem Titel „ Victoria...