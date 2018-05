Braunschweig In Ölper finden in der Nacht von Donnerstag, 31. Mai, auf Freitag, 1. Juni, Arbeiten an den Wassernetzarmaturen statt. Aus diesem Grund muss im gesamten Ortsteil die Wasserversorgung von 22 bis 5 Uhr unterbrochen werden. Wie es in der Ankündigung weiter heißt, wird für Notfälle in der Celler Straße 63 auf Höhe des Sportstudios „Fitnessland“ eine Zapfsäule eingerichtet, an der Behältnisse befüllt werden können. BS-Energy bittet alle Anwohner um Verständnis.

