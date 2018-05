Open-Air-Festival am Südsee

Braunschweig Die Naturfreundejugend und die Naturfreunde veranstalten am Freitag, 15. Juni, das „Südsee Open Air IV“. Eröffnen wird das Festival am Südsee die Braunschweiger Band „Maniax“. Außerdem treten „Hagelslag“ aus Lüneburg auf und DJ „Monkey Nut“ legt auf. Beginn um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr am...