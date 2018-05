Messe für Blechbläser und Chor in St. Michaelis

Braunschweig Der Chor an St. Michaelis führt am Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, in der Michaelis-Kirche Gunther Martin Göttsche Fuldaer Messe für Blechbläserensemble und Chor auf. Weiterhin erklingen Werke von Vivaldi, Elgar und Charles Villiers Stanford. Unter der Leitung von Renate Laurien musizieren auch Anna...