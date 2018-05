Klaviermusik rund um Wien

Am Sonntag, 27. Mai, 17 Uhr, gastiert die mehrfach ausgezeichnete russische Pianistin Nadezda Pisareva im Steigenberger Parkhotel Braunschweig, Nîmes-Straße 2. Mit ihrem Programm „Mit Mozart und Schubert zu Abend in Wien“ entführt die Pianistin in die Kulturmetropole Wien zur klangvollen Begegnung...