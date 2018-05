Jugendlicher flüchtet betrunken vor Polizei – Mutter im Urlaub

Der Jugendliche war laut Polizeibericht in der Nacht zu Sonntag zunächst einer Streifenwagen-Besatzung aufgefallen, als er am Bohlweg gleich zweimal das Rotlicht missachtete. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er kurz, wurde aber schließlich im Magniviertel angetroffen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Angehörige des Jungen sollten ihn dann von der Wache abholen. Die 47-jährige Mutter befand sich allerdings, so melden es die Beamten, auf einem Kurzurlaub ohne ihr Kind, und auch die Geschwister konnten nicht erreicht werden. Der Jugendliche wurde schließlich in die Obhut des Jugendschutzhauses übergeben.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder