Polizei meldet zwei Autoaufbrüche

Braunschweig Auf einem Parkstreifen unmittelbar vor dem Gelände der Polizeidirektion an der Friedrich-Voigtländer-Straße wurde am Dienstagvormittag die Seitenscheibe eines dort abgestellten Autos eingeschlagen. Allerdings wurde offenbar nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Anders in einem zweiten Fall: Eine Handtasche erbeutete ein Dieb, der am Nachmittag auf einem Parkplatz am Franz-Freese-Weg einen Wagen aufgebrochen hatte. Die Nutzer des Autos waren gegen 16.20 Uhr nur zehn Minuten auf dem angrenzenden Friedhof. Die Handtasche hatten sie im Fußraum abgestellt.

