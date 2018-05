Haltestelle für die Linien 419 und 433 wird verlegt

Braunschweig Die Haltestelle Hamburger Straße der Buslinien 419 und 433 in Fahrtrichtung Amalienplatz wird ab Montag, 14. Mai, 7 Uhr, an den rechten Fahrbahnrand verlegt. Grund sind Bauarbeiten am induktiven Ladepad der emil-Elektrobusse. Die induktive Ladestation an der Haltestelle Hamburger Straße wurde im...