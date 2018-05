Biotonnen werden wieder wöchentlich geleert

Braunschweig Alba bittet darum, keine Plastikabfälle in der grünen Tonne mit zu entsorgen.

Der Entsorger Alba startet am Montag, 14. Mai, wieder die wöchentliche Leerung der Biotonnen. Über den gesamten Sommer bis in die Laubzeit hinein gilt der neue Rhythmus; ab dem 9. November stellt Alba dann wieder auf den gewohnten 14-tägigen Abfuhrrhythmus um.

„Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um nochmals darauf hinzuweisen, bitte keine Plastikabfälle mit in den Bioabfall zu werfen“, so Alba-Geschäftsführer Matthias Fricke. Blumentöpfe, Düngerbeutel und Ähnliches sollten in der Wertstofftonne entsorgt werden, damit der Bioabfall zu hochwertigem Kompost verarbeitet werden kann.

Wer Braunschweiger Kompost für die eigene Gartenarbeit als natürlichen Dünger und Bodenverbesserer nutzen möchte, kann diesen bei Alba im Abfallentsorgungszentrum Watenbüttel oder in 40-Liter-Säcken verpackt auf dem Wertstoffhof an der Frankfurter Straße erwerben.

Ausführliche Antworten auf Fragen zur Abfallentsorgung durch die Alba Braunschweig GmbH finden Sie auch unter www.alba-bs.de oder unter der kostenfreien Service-Hotline 8862-0.