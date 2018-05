Kleinkinder in heißem Auto zurückgelassen: Zeugen rufen Polizei

Vier Kleinkinder im Alter von sechs Monaten bis acht Jahren sollen am Dienstagnachmittag von ihren Eltern in einem in der prallen Sonne stehenden, abgeschlossenen und überhitzten Auto zurück gelassen worden sein. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Zeugen war die Situation auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Fabrikstraße aufgefallen.

Die Kinder hätten geweint und geschrien, heißt es. Da auch nach 15 Minuten niemand zum Fahrzeug zurückkam, riefen die Passanten die Polizei. Bei deren Eintreffen hatten die Eltern ihre Kinder bereits befreit. Der Vater (20) gab an, dass man nur kurz einkaufen war und dem Achtjährigen zugetraut hätte, die Türen bei Bedarf öffnen zu können.