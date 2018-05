Einbrecher flüchtet über Balkon und wird von Nachbarn gesehen

Zu einem Wohnungseinbruch kam es nach Polizeiangaben am späten Montagabend in der Weststadt.

Eine 22-Jährige hörte mit ihrem Mann (30) verdächtige Geräusche und deshalb schaute das Paar aus dem Fenster ihres Hauses Am Queckenberg. Dort sahen sie einen dunkel gekleideten Mann, der zunächst Sachen von einem Balkon schmiss und dann herunterkletterte.

Der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidete Unbekannte, der einen schwarzen Rucksack der Firma „Nike“ trug, entfernte sich schnell in Richtung Möhlkamp. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass in die Wohnung, zu der der Balkon gehört, eingebrochen worden war. Der Mieter (24) war zunächst nicht zu erreichen. Er meldete sich in den frühen Morgenstunden am Dienstag bei der Polizei. Noch ist unklar, was entwendet wurde.