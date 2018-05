Einbrecher erbeuten Uhren, Kamera und Geld

Braunschweig Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Hausmieters in Querum für ihren Beutezug. Der 49-Jährige Mann war laut Polizei am Freitag zu einem verlängerten Wochenende aufgebrochen. Als er am Dienstagabend zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Tür am Haus offenstand. Der oder die...