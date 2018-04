Drehorgeln erklingen im Roten Saal

Braunschweig Die Mascheroder Drehorgelmusikanten laden zu einem Konzert am Sonntag, 29. April, um 15.30 Uhr in den Roten Saal im Schloss ein. Wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert, werden die Mascheroder Drehorgelmusikanten als Familien- Drehorgelorchester mit drei Drehorgeln die Konzertbesucher...