Rast Orchestra spielt in der Brunsviga

Braunschweig Das Rast-Orchestra mit Migranten spielt am Sonntag, 22. April, 17.30 Uhr, in der Brunsviga türkische Klassik, Chansons und Volkslieder. Gäste sind Josef Ziga (Violine), Anna Gaschler (Cello), Bernfried Pröve (Piano), Rasit Altinocagi (Kanun) und Ali Can Coskun (Klarinette). 10 Euro.