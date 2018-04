Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Rente?

Braunschweig Einen Vortrag zum Thema „Altersrenten – Wer? Wann? Wie (viel)?“ bietet die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover an. Er findet statt am Donnerstag, 26. April, 16.30 Uhr, bei der Deutschen Rentenversicherung in Braunschweig, Kurt-Schumacher-Straße 20. Thema ist dann laut Pressemitteilung...