Satirischer Rundgang über die Wallanlagen

Braunschweig Das Braunschweiger Forum lädt zu einem „Satirischen Stadtrundgang“ mit Rezitation und Gesang über die östlichen Wallanlagen ein. Er beginnt heute um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Gauß-Denkmal am Inselwall. An den „Originalschauplätzen“ trägt Hans-W. Fechtel vom Duo Lyrik & Musik spöttische Gedichte...