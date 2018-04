Die Vielfalt der Akkordeonmusik

Braunschweig Schon mehrfach hat Udo Menkenhagen klassische Stücke für sein Akkordeon-Orchester Braunschweig bearbeitet. Bei den Frühjahrskonzerten am 22. April in St. Trinitatis Wolfenbüttel und am 6. Mai in der Pauli-Kirche Braunschweig steht das Oboenkonzert in d-moll von Alessandro Marcello im Mittelpunkt....