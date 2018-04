Nächstenliebe endet nicht vor Zellentür

Braunschweig. „Habt ihr da keine Angst?“, wird Marion Piest hin und wieder gefragt. Aber Angst hat sie in der Justizvollzugsanstalt an der Rennelbergstraße noch nie gehabt.

Im Gegenteil. Wenn sich hinter den Mitgliedern der Braunschweiger Wicherngemeinde einmal im Monat die Gittertüren schließen und sie an einer Kaffeetafel mit Gefangenen über ihre Sorgen, ihre Familien, ihr Leben in der Haft oder ihre Zukunft sprechen, erleben sie die Untersuchungshäftlinge freundlich und höflich. So wie sie eben auch selbst auf die Menschen zugehen, von denen sie nicht wissen, ob sie gestohlen, einen Menschen getötet oder mit Drogen gehandelt haben. Es spielt auch keine Rolle. Hier geht es um gelebte christliche Nächstenliebe. „Wir schauen nicht auf die Tat, sondern auf den Menschen“, sagt Angela Engelke.

Acht Frauen und ein Mann gehören derzeit der schon in den 80er Jahren gegründeten Besuchsgruppe der evangelischen Wicherngemeinde an. „Auch wenn Menschen Fehler machen, ist das kein Grund, sie aus der Gesellschaft auszuschließen.“ So formuliert Gisela Buß die Botschaft, mit der sie sich dem Namensgeber ihrer Kirchengemeinde, Johann Heinrich Wichern, verbunden fühlt. Der Faden zur Gesellschaft dürfe nicht abreißen. „Wir möchten signalisieren, dass diese inhaftierten Menschen uns und auch den anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft wichtig sind, dass sie ja immer ein Teil dieser Gesellschaft bleiben und nicht aus dem Blick verloren werden dürfen. Denn je mehr das passiert, desto schwieriger wird die spätere Wiedereingliederung in das freie Leben.“

Zwischen 4 und 20 Gefangene nehmen an den monatlichen Gesprächsrunden im Kirchenraum der JVA teil. Sie müssen sich dazu anmelden und von der JVA die Erlaubnis zur Teilnahme erhalten. Für sie eine Gelegenheit, ungezwungen über ihre Sorgen, ihre Pläne oder ihren Alltag zu sprechen. Für Gisela Buß ist wichtig: „Wir bieten in angenehmer Atmosphäre einen würdigen, nicht wertenden Umgang miteinander.“ Und dies auch in der Hoffnung, positive Gefühle, konstruktive Ideen oder ein Stück Selbstvertrauen zurückzulassen – also das Leben und die Chance auf spätere Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu verbessern.

Dazu lassen sich die Ehrenamtlichen ein, auf erschütternde Lebensgeschichten, auf Gespräche über Isolation, Einsamkeit, auch über verübte Verbrechen oder den Kummer darüber, dass das Kind eingeschult wird und der Papa im Gefängnis sitzt. Sie erzählen nicht weiter, was sie in diesen Stunden erfahren. Schweigepflicht.

Name des Kandidaten: Gefängnisbesuchsgruppe der evangelischen Wicherngemeinde in Braunschweig. Das Ziel: Menschen, die in Braunschweig inhaftiert sind, in monatlichen Gesprächsrunden zu signalisieren, dass sie im Sinne der christlichen Nächstenliebe nicht vergessen werden. Die Partner: Die evangelische Wicherngemeinde stellt der Besuchsgruppe jährlich einen Geldbetrag für mittellose Häftlinge zur Verfügung. Kontakt: Ev.-luth. Kirchengemeinde Wichern, Sulzbacher Str. 41 in Braunschweig, Telefon 05 31/5 45 94.