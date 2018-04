Frau soll rabiat geworden sein

Braunschweig Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Freitag, 11.40 Uhr, in Lehndorf. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 53-Jähriger fuhr mit seiner 50-jährigen Ehefrau mit einem Seat auf der B1 in Richtung Braunschweig. In Höhe der Fußgängerquerung am Ortseingang bremste ihn ein vor ihm fahrender Daimler Benz nach seinen Angaben ohne Grund aus, so dass er hinter diesem anhalten musste. Aus dem Wagen stieg eine Frau und ging zum Auto des Paares. Nachdem die Unbekannte die Fahrertür geöffnet hatte, beleidigte sie den Mann und schlug auf ihn ein, stieg wieder in ihr Auto und fuhr davon.

Die Polizei hat die 41-jährige Fahrerin inzwischen ermittelt. Die Frau erzählte eine andere Geschichte als das Paar. Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrverhalten beider Kontrahenten ab Denstorf in Richtung Braunschweig oder die Situation an der Fußgängerfurt beobachtet haben. Hinweise: Telefon (05 31) 476-33 15.