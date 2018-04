Machbarkeitsstudie zum geplanten Industriegebiet wird vorgestellt

Braunschweig Der Termin steht fest: Die Städte Braunschweig und Salzgitter wollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum geplanten gemeinsamen Gewerbegebiet Stiddien/Beddingen den Kommunalpolitikern beider Städte am Freitag, 4. Mai, präsentieren. Eingeladen zu der nicht öffentlichen Sitzung sind die Mitglieder des Rates der beiden Städte, die Bezirksbürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden der betroffenen Stadtbezirksräte. Direkt im Anschluss sollen die Medien informiert werden. Und am Montag, 7. Mai, wird es eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse in der Braunschweiger Stadthalle geben, zu der alle interessierten Bürger eingeladen sind. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder