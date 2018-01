94 Autos sind binnen 90 Minuten zu schnell unterwegs

Braunschweig In einer 30er-Zone und auf der Autobahn hat die Polizei am Dienstag das Tempo überwacht. Die Bilanz: zahlreiche Verstöße.

Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen stellte der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizei nach eigenen Angaben am Dienstag bei Kontrollen in der 30er-Zone auf der Auguststraße fest. In Höhe der dortigen Fußgängerfurt wurden zwischen 13 und 14.30 Uhr in Richtung Innenstadt 872 Fahrzeuge gemessen, von denen 94 zu schnell waren. Am weitesten über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit lag ein Autofahrer mit Tempo 67.

Auch auf der Autobahn 39 wurden bei Messungen kurz vor dem Kreuz Süd in Richtung Wolfsburg am Abend 41 Verstöße festgehalten. Die Fahrer müssen mit Bußgeldern rechnen, sechs von ihnen mit Fahrverboten. Der Schnellste fuhr 177 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde.