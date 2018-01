Frau überquert Straße bei Rot und wird schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch schwer verletzt worden, als sie bei Rot die Straße überquerte und von einem Auto erfasst wurde (Symbolbild). Foto: Archiv

Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag eine 25-Jährige schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Laut den Beamten überquerte die Frau die Ampel an der Ecke Altewiekring/Leonhardplatz bei Rot. Ein 27-Jähriger konnte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß noch verhindern, ein 49-Jähriger, der abbiegen wollte, allerdings nicht. Sein Fahrzeug erfasste die Passantin, die schwere Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus transportiert wurde. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.