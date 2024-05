Bad Sachsa/Walkenried. Den Südharz entdecken: Unsere Bildergalerie zeigt, was Bad Sachsa und Walkenried für Urlauber bereithalten bzw. aktuell aufbauen.

Urlaub im Südharz ist beliebt, die Übernachtungszahlen in Bad Sachsa und Walkenried steigen seit Jahren wieder an. In der Region passiert aber auch einiges, um Touristen etwas zu bieten. Wir haben die Informationen in einer Galerie für Sie zusammengefasst - ganz einfach und schnell zum Durchklicken.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Projekten in Bad Sachsa und Walkenried: