Bad Lauterberg. Der Kurpark von Bad Lauterberg im Harz soll im Sommer 2024 noch schöner werden. Schon im Juni ist ein besonderes Fest geplant.

Traumspielplatz, Minigolf, Kräutergarten - im Kurpark von Bad Lauterberg im Harz können sich Jung und Alt aufhalten, erholen und etwas erleben. Nun soll eine neue Attraktion dazu kommen - wobei die Besucherinnen und Besucher des Kurparks sie eigentlich schon kennen: Die CDU Bad Lauterberg will einen Barfußpark nahe der Wassertretstelle an der Oder anlegen. Zusätzlich sollen Relaxliegen für den Kurpark angeschafft und aufgestellt werden.

Was ist ein Barfußpfad? Ein Barfußpfad ist eine künstlich angelegte Gehstrecke, die aus unterschiedlichen naturbelassenen Bodenmaterialien besteht, über die man mit nackten Füßen geht. Die Materialien liegen in einzelnen Pfadbecken, die sich aneinanderreihen. In Kombination mit der Bewegung an der frischen Luft und in der Natur kann solch eine Fußmassage auch eine Wohltat für Körper und Seele sein. Die Becken können zum Beispiel mit Sand, Erde, Lehm, Kies, Rindenmulch, Marmor, Gras, Korken, Holzschnitt, Sägespänen oder Tannenzapfen gefüllt sein. Im Barfußpark bei Egestorf in der Lüneburger Heide gibt es sogar Felder mit Glasscherben und Matsch.

Gibt es in Bad Lauterberg bald zwei Barfußwege?

Nanu, mag sich der ein oder andere Kurpark-Fan denken: Einen Barfußpark gibt es doch schon - und zwar direkt am Haus des Gastes im Kräutergarten des Kneipp-Vereins. Dieser soll nun aber stillgelegt werden. Stattdessen will die CDU einen größeren Parcours, der durch seine Lage das Erlebnis in der Wassertretstelle ergänzt.

In der jüngsten Ratssitzung im April hat der Stadtrat den Antrag der CDU für die Errichtung eines Barfußparks beschlossen. „Die Stadt Bad Lauterberg ist als Kneipp-Heilbad ein Gesundheitsort, der bereits über bewährte Möglichkeiten der Kneipp-Therapie verfügt. Die Anlage eines Barfußparcours wird diesen Aspekt unterstützen“, begrüßt Saskia Dittrich-Cziesla von der CDU Bad Lauterberg die Entscheidung.

Das Haus des Gastes in Bad Lauterberg dient als neues Rathaus und liegt direkt am Kurpark der Kneipp-Stadt. Stadtrat und Fachausschüsse der Stadt Bad Lauterberg tagen im Vortragssaal, der direkt über den Parkplatz zu erreichen ist. Der Kneipp-Verein kümmert sich um einen Kräutergarten, der direkt am Haus des Gastes in Bad Lauterberg liegt. © HK | Katharina Franz

Kneipp-Verein Bad Lauterberg unterstützt das CDU-Projekt

Auch der Kneipp-Verein unterstützt das Projekt, wie Petra Schultheis (SPD), Beigeordnete im Stadtrat und Vorstandsmitglied des Kneipp-Vereins, in einer Sitzung des Tourismusausschusses im April erklärte. Den Vereinsmitgliedern sei es zuletzt ohnehin zunehmend schwergefallen, den Arbeitsaufwand zur Instandhaltung des Barfußweges im Kräutergarten zu stemmen.

Ratsherr Thomas Mühl (CDU) betonte in der öffentlichen Sitzung, der neue Barfußpark solle in Eigenregie der Bad Lauterberger CDU entstehen. Das heißt, für die Stadt fielen keine Personalkosten an. Vom Bauhof brauche man lediglich Unterstützung in Form von Beton und Sand.

An dieser Stelle im Kurpark von Bad Lauterberg könnten bald ein Barfußpfad angelegt und Relaxliegen aufgestellt werden. © CDU Bad Lauterberg | Saskia Dittrich-Cziesla

Wo entsteht der neue Barfußpfad im Kurpark Bad Lauterberg?

Wo genau der neue Pfad entsteht, soll die CDU mit dem entsprechenden Fachbereich absprechen. Darum bat Bürgermeister Rolf Lange (CDU). Ratsfrau Sabine Bode (WgiR) wies darauf hin, dass der Trauungsplatz möglichst unberührt bleiben sollte.

Auch interessant

Heiraten im Harz? Eine Auswahl der schönsten Locations Von Nina Marie Schmitzer

Wann genau die CDU und voraussichtlich weitere Ratsmitglieder, die ihre Unterstützung angeboten haben, mit den Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. In den kommenden Wochen soll es aber so weit sein. Bis dahin können Kurparkgäste bereits andere Angebote nutzen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Harz Kurier (@harzkurier) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Was ist los im Kurpark von Bad Lauterberg?

So gibt es seit Anfang Mai wieder die Nachmittagskonzerte der Contrast Band. Dienstags bis sonntags spielen die Musikerinnen und Musiker jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr. Auch die Minigolf-Saison hat längst begonnen - die Anlage in Bad Lauterberg ist neuerdings sogar für internationale Turniere zugelassen und man zieht die Gründung eines Vereins in Betracht.

Tipps für die Minigolfvereinsgründung in Bad Lauterberg Um den Spielern, denen das reine „Spaßspielen“ nicht mehr genügt, die Möglichkeit zu geben, ihr Können zu trainieren und zu perfektionieren, zieht Gero Fröhlich von der Oder-Minigolf-Anlage in Bad Lauterberg in Erwägung, einen Minigolfverein zu gründen. „Wir verfolgen dieses Thema ernsthaft und hoffen, genügend Interessierte zu finden“, so Fröhlich bei der Verleihung der Plakette als international turnierfähige Anlage. Sarah Gefreyer, deutsche Minigolfmeisterin von 2018 und Mitglied im Bundesausschuss Breitensport des Deutschen Minigolfsport Verbands (DMV), rät: In dem Verein sollte es unbedingt einen festen Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche geben - schließlich ist die Nachwuchsarbeit die Grundlage für ein langjähriges Fortbestehen. Ihr Vorstandskollege und Vizepräsident Michael Burkart hat schon einen Tipp für potentielle Mitglieder parat, die sich professioneller aufstellen möchten: Wer in eigene Ausrüstung investieren möchte, sollte beim Schläger anfangen, meint Burkart. Als Einsteigermodell sollte man einen beidseitig bespielbaren wählen. Denn ob man bevorzugt links oder rechts zum Ball stehe, hängt nicht zwingend davon ab, ob man Links- oder Rechtshänder ist. Bälle könne man sich zunächst leihen. In einem Punkt sind sich Gefreyer und Burkart aber einig: Wer das Hobby weiterverfolgt, der wird eines Tages hunderte von eigenen Bällen mit unterschiedlichen Eigenschaften besitzen.

Nachdem am ersten Mai-Wochenende neben dem Frühlingshappening in der Stadt ein Blumenmarkt im Kurpark stattgefunden hat, steht auch schon das nächste größere Ereignis an: Am Sonntag, 16. Juni, ist das Kinderfest. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es an mehreren Spaßstationen im Kurpark für Kinder einiges zu entdecken.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: