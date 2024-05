Vergleichen Sie gemeinsam mit Experten: Das Team der Sparkasse findet die beste Baufinanzierung – inklusive ausgezeichneter Sparkassenberatung.

Wer sich zu einer Baufinanzierung beraten lässt, für den ist das oft die wichtigste finanzielle Entscheidung des Lebens. Doch wo lässt man sich beraten? Bei der Hausbank, wo man das eigene Girokonto führt? Oder doch bei einem Mitbewerber, um über den Tellerrand zu schauen?

Kundinnen und Kunden der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine müssen sich bei der Beratung zur Baufinanzierung künftig nicht mehr entscheiden. Denn die heimische Sparkasse bietet ihren Kundinnen und Kunden Leistungen, die weit über das eigene Angebot hinausgehen. Hier wird jetzt in der Beratung zur Baufinanzierung nicht nur das eigene Angebot betrachtet, sondern auch die Top-Angebote von über 150 weiteren Banken, wie zum Beispiel Commerzbank, ING-DiBA, SpardaBanken, PSD-Bank, Allianz, DSL Bank, Volksbanken, DKB Deutsche Kreditbank, Sparkassen und LBS. Um den Abschluss bei anderen Anbietern kümmert sich die Sparkasse.

Durch die transparente Beratung erhalten Kundinnen und Kunden eine umfassende Übersicht über die verfügbaren Baufinanzierung und können so bessere informierte Entscheidungen treffen. Die Sparkasse fungiert dabei als unabhängiger Berater und vermittelt ihren Kunden die für sie passende Finanzierung, unabhängig davon, ob sie von der Sparkasse stammt oder nicht. Denn die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden stehen im Vordergrund und nicht der Verkauf von hauseigenen Produkten. In einer Zeit, in der Vertrauen in die Finanzbranche oft erschüttert ist, ist dieses Angebot ein wichtiger Schritt für mehr Service. Denn der Sparkasse geht es um mehr als Geld: Es geht um die Zufriedenheit und das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden.

Die Vorteile auf einen Blick:

✔ Ausgezeichnete Sparkassenberatung (persönlich oder digital)

✔ Schnelle Finanzierungszusage für die S-Baufinanzierung

✔ Direkter Abschluss bei anderen Banken möglich

✔ Zusätzlich zur Sparkassen-Basis-Baufinanzierung: Auswahl aus dem umfassenden Leistungsangebot der Sparkasse und den Top-Angeboten von über 150 weiteren Banken

✔ Finanzierung bis zu 100 Prozent der Bau- bzw. Kaufkosten

✔ Garantierter Festzins bis zur Rückzahlung

✔ Auch als Anschlussfinanzierung möglich

✔ Nutzung von Riester-Zulagen, KfW-Darlehen und weiterer Förderprogramme

✔ Wahl der Laufzeiten und Tilgungsmöglichkeiten nach den jeweiligen Bedürfnissen

FAZIT: Immer die beste Baufinanzierung für Sparkassenkunden

Damit es kein böses Erwachen gibt: Mit dem Baufinanzierungsrechner können sich Interessierte vorab ein Bild von ihrer finanziellen Situation machen. © Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

„Wieviel Haus kann ich mir leisten?“

Diese Frage steht zu Beginn jeder Baufinanzierung. Ob der Traum vom Eigenheim wahr werden kann, hängt vor allem von den jeweiligen finanziellen Mitteln ab. Mit dem Baufinanzierungsrechner können sich Interessierte vorab ein Bild von ihrer finanziellen Situation machen und danach die für sie beste Kondition ermitteln.

Weitere Infos zum Thema und dem Baufinanzierungsrechner unter www.sparkasse-hgp.de/baufinanzierung.