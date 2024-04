Osterode. In ihrer „Duftstube“ in Osterode bietet Anke Meyer allerlei ätherische Öle an. Worauf es der Aromaexpertin dabei besonders ankommt.

Laut die große Werbetrommel zu rühren, ist ihre Sache nicht. Deshalb sei es vielleicht bezeichnend, dass ihre „Duftstube“ am Rollberg 26 an der Peripherie der Innenstadt von Osterode liegt, meint Anke Meyer. Laufkundschaft verirrt sich zwar selten zu ihr, dafür habe sie jedoch tolle Stammkundinnen und -kunden, die sie auch durch die Coronazeit getragen hätten und die sie per Mundpropaganda weiterempfehlen. Außerdem liebe sie das denkmalgeschützte Haus aus dem 16. Jahrhundert, in dem sich ihre Ladenräume befinden. „Ich mache eben mein leises kleines Ding in der zweiten Reihe“, stellt Meyer fest.

Anke Meyer vor ihrer österlich dekorierten „Duftstube“ am Rollberg in Osterode. © FMN | Kerstin Pfeffer-Schleicher

Die Inhaberin ist gelernte Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA), konnte ihren Beruf jedoch nach der Geburt ihrer drei Kinder wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten und ungünstiger Arbeitszeiten nicht mehr ausüben, schildert sie. Als sie dann in der Altenpflege gearbeitet hat, lernte sie die Aromatherapie kennen, war begeistert und ließ sich schließlich selbst zur Aromaexpertin ausbilden. „Zurück zur natürlichen Unterstützung des Wohlbefindens“, das schien Meyer auch gut zu ihrer ursprünglichen Ausbildung zu passen, erzählt sie. Als ihr vor sieben Jahren die Ladenräume angeboten wurden, wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit.

Der Schwerpunkt ihres Geschäfts ist die Aromapflege - die Anwendung reiner ätherischer Öle, die sie in Bio-Qualität und aus fairem Handel bezieht, um leichte Beschwerden zu lindern und Selbstheilungsprozesse des Körpers anzustoßen, erläutert die Aromaexpertin. Das setze eine umfassende Beratung voraus, damit sie das individuell passende Duftöl für den Kunden und sein Problem, beispielsweise Erkältungen, Unruhe oder Schlafstörungen, finden könne. „Ehrlich und gut zu beraten, ist mir besonders wichtig“, betont sie. Dazu gehöre manchmal aber auch, Grenzen zu ziehen und darauf hinzuweisen, wenn eine medizinische Behandlung angezeigt ist. Hilfreich sei dabei ihr Hintergrund als PTA.

Laden „Duftstube“ in Osterode: Verkauft wird nur das, was durch die „Familienkontrolle“ geht

Außerdem achte sie darauf, dass die Produkte alltagstauglich sind und sich schnell und einfach anwenden lassen, wie zum Beispiel Aromen, die man über ein paar tiefe Atemzüge aufnimmt, oder Kissen- und Raumsprays, hebt Meyer hervor. Zudem bietet sie in ihrer „Duftstube“ lose Tees sowie passende Geschenkartikel wie Seifen, Tassen und Kerzen an. Sie verkaufe nichts, was nicht durch die „Familienkontrolle“ gegangen ist und zu Hause für gut befunden wurde, unterstreicht sie. Ihre Öffnungszeiten seien etwas eingeschränkt, weil sie nach wie vor aus alter Verbundenheit einen halben Tag in einem Seniorenheim arbeitet und der Mittwoch für Seminare, die sie veranstaltet, reserviert ist.

Wie andere Geschäftsleute auch bedauert Meyer, dass der Fokus in Osterode so oft auf das Negative gerichtet sei statt auf die vielen bunten Schaufenster, die es nach wie vor gebe. Bei jeder Geschäftsaufgabe, und geschehe sie aus Altersgründen, breche das große Wehklagen aus. „Ich kann doch aber immer noch in die vielen anderen geöffneten Fachgeschäfte gehen, die alle gut beraten.“ Ohne diese Geschäfte würde es Veranstaltungen wie den Ostermarkt oder das Lichterfest in der Stadt nicht geben und auch soziale Projekte wie die Aktion Löwenmama oder die Kelly-Inseln nicht, macht sie deutlich - und staunt dann ein bisschen über sich selbst, dass sie sich derart aus der Reserve getraut hat.

