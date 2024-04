Harz. Klein, rot, süß: Jeder liebt Erdbeeren. Los geht die Ernte im Juni. Wo im Harz kann man pflücken, wo nicht mehr und was muss man noch wissen? Der Überblick.

Nach dem Spargel ist vor der Erdbeere: Die Erdbeerbauern im Harz und der Region stehen schon in den Startlöchern, doch auch sie haben mit den Böden zu kämpfen. „Es ist nach wie vor alles noch sehr nass“, sagt zum Beispiel Leonie Keufner von Keufners Hofladen. Außerdem müsse man teilweise erst mal pflanzen. Zur Qualität der Ernte und zum Preis kann sie noch nichts sagen. Das sei zu spekulativ zu diesem Zeitpunkt, meint Keufner.

Die ersten Erdbeeren wird man aber vermutlich ab Juni pflücken können.

Erdbeeren selber pflücken im Harz: In Herzberg an der Dr. Frössel-Allee vorerst nicht mehr möglich

Für alle Herzberger Erdbeerfans hat sie jedoch schlechte Nachrichten: unterhalb des Krankenhauses an der Dr-Frössel-Allee wird man in diesem Jahr keine Erdbeeren mehr ernten können. „Die Stadt Herzberg hat hier ein

draus gemacht und daher müssen wir leider weg.“ Nur ein Stand wird bleiben, an dem man frische Erdbeeren kaufen kann.

In Bartolfelde: Erdbeeren selber pflücken bei Andreas Becker - der Preis bleibt gleich

Etwa Mitte Juni wird man auch an der L531 in der Bartolfelder Feldflur zwischen Bad Lauterberg und Osterhagen wieder Erdbeeren pflücken können, kündigt Andreas Becker vom Erdbeerhof Andreas Becker an. Zur Qualität der Ernte kann aber auch er noch keine Aussagen treffen. „Es kommt darauf an, wie das Wetter in den kommenden Wochen wird“, erklärt er. „Wird es sehr nass, ist das blöd für die Erdbeeren.“ Denn extreme Nässe sei für die Pflanzen nicht gut. Abwarten und in den Himmel schauen, heißt die Devise für Andreas Becker. Aber immerhin nimmt er schon Stellung zum Preis für das Kilo Erdbeeren: „Der Preis wird sich bei uns auf dem Niveau der Vorjahre bewegen.“

Cornelia Rabe ist Inhaberin des Werderhofes in Göttingen. Auch der Hof bietet Erdbeeren zum Selberpflücken an. Anfang oder Mitte Juni geht es auch hier los. „Das ist wetterabhängig“, sagt Cornelia Rabe. Sie freut sich über den vielen Regen, die Felder des Werderhofes stehen nicht unter Wasser. Aber: „Wasser ist jetzt genug da, wenn es jetzt noch warm wird, ist das gut für die Pflanzen und das Wachstum.“

Hier kann man Erdbeeren selber pflücken im Harz

Zwischen Gieboldehausen und Wollbrandshausen (Keufner)

und (Keufner) In Duderstadt zwischen dem Krankenhaus und Westerode (Keufner)

zwischen dem Krankenhaus und (Keufner) In der Bartolfelder Feldflur an der L531 zwischen Bad Lauterberg und Osterhagen (Becker)

an der L531 zwischen und (Becker) In Göttingen an der Reinhäuser Landstraße (Werderhof Göttingen)

an der (Werderhof Göttingen) Am Kutschenberg in Duderstadt (Werderhof Göttingen)

Erdbeeren pflücken reicht ja nicht, man muss sie auch verarbeiten. Erlaubt ist hier, was schmeckt. Kuchen, Marmelade oder einfach so, direkt in den Mund. Lagerfähig sind Erdbeeren nicht unbedingt. In der folgenden Übersicht gibt es Wissenswertes um die Sommerleckerei.

Wann ist die Erdbeersaison 2024?

Die Erdbeersaison beginnt in Deutschland üblicherweise Mitte Mai und endet im August. Im Juni und Juli ist Hauptsaison

Worauf muss man beim Kauf achten?

Wer Erdbeeren kauft, sollte darauf achten, dass sie prall und saftig sind. Sie sollten keine Druckstellen haben. Wenn Erdbeeren in einer Kunststoffschale angeboten werden, sollte man darauf achten, dass sich kein Schimmel gebildet hat. Die Farbe der Erdbeeren spielen für den Geschmack übrigens keine Rolle. Nicht immer schmecken die dunkelroten auch sehr süß.

Wie lagert man Erdbeeren richtig?

Erdbeeren an sich sind nur bedingt und wenige Tage lagerfähig. Innerhalb von ein bis zwei Tagen sollten sie verzehrt oder verarbeitet werden. Notfalls kann man sie einfrieren, aber aufgrund ihres hohen Wassergehaltes sind sie beim Auftauen arg weich und eignen sich dann nicht mehr für alle Arten der Weiterverarbeitung.

Wie bereitet man Erdbeeren zum Verzehr vor?

Kälte, Feuchtigkeit und Druck mögen frische Erdbeeren gar nicht. Dadurch verlieren sie Aroma, Nährstoffe und werden unansehnlich. Wenn sie bald nach dem Kauf verzehrt werden, kann auf das Lagern im Kühlschrank verzichtet werden. Waschen sollte man die Früchte immer erst kurz vor Verzehr oder Verarbeitung. Wichtig ist dabei, dass das Wasser nicht zu kalt ist. Da ein zu harter Wasserstrahl Druckstellen verursachen kann, die Früchte nicht unter fließendem Wasser, sondern in einer Schüssel waschen. Anschließend mit etwas Küchenpapier trockentupfen und die Stielansätze entfernen.

Wie gesund sind Erdbeeren?

Erdbeeren sind sehr gesund, sie enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Außerdem liefern Erdbeeren viel Folsäure und Kalium, Eisen oder Magnesium.

Sind Erdbeeren wirklich Beeren?

Nein, eigentlich nicht. Sie zählen zu den Früchten, botanisch gesehen.

Seit wann gibt es Erdbeeren?

Menschen essen Erdbeeren mindestens seit der Steinzeit. Die europäische Walderdbeere wurde zum Beispiel auch im Mittelalter großflächig angebaut. Erst im 17. und 18. Jahrhundert gelangten die beiden großen amerikanischen Arten, die Scharlach-Erdbeere und die Chile-Erdbeere, nach Europa. Aus der Kreuzung der beiden amerikanischen Arten entstand um 1750 die Urform der heutigen Gartenerdbeere.

