Erklärung für die Demokratie spaltet die Wir Walkenrieder

Gegen Extremismus und für die Werte der Demokratie - dafür steht die sogenannte „Walkenrieder Erklärung“. Darf ein Verein diese unterschreiben, damit politisch agieren? Diese Frage ist in Walkenried zum Streitfall geworden - und hat den beliebten Verein „Wir Walkenrieder“ vor eine gewisse Zerreißprobe gestellt, denn sowohl Gegner wie Befürworter des Schriftstückes drohen mit Austritten. Um Frieden im Verein zu wahren, hat der Vorstand als Lösung vorgestellt, dass jedes Mitglied einzeln entscheiden soll.

Dilemma für den Vorstand im Südharz: Austritte werden angedroht

Grundlegend nahm der Vorsitzende Alexander Herzberg im Vorfeld der Aussprach noch einmal Stellung zu dem Thema - und zeichnete dabei auch ein gewisses Dilemma auf. „In der Satzung des Vereins steht, dass wir nicht politisch aktiv sein wollen. Das Unterzeichnen der Erklärung wird aber von vielen als politisch und somit auch als Bevormundung empfunden. Hier wurden massive Austritte angekündigt, wie auch für den Fall, wenn wir kein politisches Zeichen setzen und nicht unterschreiben. Wir sind ein ordnungsgemäß eingetragener Verein - und vertreten daher schon die demokratischen Werte, Anforderungen und Normen dieses Staates in vollem Umfang“, sagte der Vorsitzende.

Alle dürfen im Verein mitmachen, solange sie die Grundwerte der Bundesrepublik Deutschland akzeptieren und mittragen. Alexander Herzberg - Vorsitzender Wir Walkenrieder

Alexander Herzberg präsentierte den Anwesenden aber einen Lösungsansatz. Vorstand und Beirat hätten beschlossen, dass man es jedem Mitglied einzeln überlassen werde, ob es die Erklärung unterzeichnen möchte - oder eben nicht. „Wir möchten weiterhin, dass sich alle Mitglieder im Verein mitgenommen und wohlfühlen“, betonte er - ergänzte aber auch: „Alle dürfen im Verein mitmachen, solange sie die Grundwerte der Bundesrepublik Deutschland akzeptieren und mittragen.“

Für Claus Koch, der gemeinsam mit Michael Reinboth die Erklärung auf die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung setzen lassen hatte, war dies zu wenig. Er forderte weiterhin, dass der Verein an sich unterschreiben solle - und dass man darüber geheim abstimmen lassen sollte. Das Ergebnis: Fünf Mitglieder waren dafür, 32 dagegen. Alexander Herzberg verteilte im Anschluss dennoch das Schriftstück an die Versammlung und erklärte, dass jedes Mitglied dieses auch per E-Mail erhalten werde.

Das sind die Eckpunkte der „Walkenrieder Erklärung“:

Die Unterzeichnenden erklären, dass sie sich konsequent gegen jede Form von Diskriminierung stellen.

Hass, Hetze und Fake News will man aktiv begegnen.

Die Gemeinde Walkenried soll ein Ort für Toleranz, Respekt und Vielfalt bleiben, nach innen und nach außen, für Familien, Unternehmen und für das Ehrenamt.

Die Gemeinde soll ein sicherer und inklusiver Ort für alle Menschen sein und bleiben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung.

Unterstützt wird das Bündnis vom Landkreis Göttingen. Dieser fördert Projekte für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und hat erst kürzlich mit einer „Handreichung im Umgang mit der extremen Rechten“ Kommunen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zum Schutz der demokratischen Werte aufgerufen.

Auf der Homepage www.bunt-vernetzt.de erhalten Interessierte weitere Informationen

Grundsätzlich ging es schon Vereine, wie beispielsweise die Schützengesellschaft Walkenried, oder aber die Ortsräte in Wieda und Zorge, die der Erklärung allesamt unisono zugestimmt haben. Mit dem Beschluss von Vorstand und Beirat folgen die „Wir Walkenrieder“ dem Beispiel des Gemeinderates, auf dessen jüngster Sitzung die Erklärung vorgestellt, die Unterzeichnung aber jedem Mitglied überlassen wurde.

Letztmalig stellte Dieter Klein als 2. Vorsitzender gemeinsam mit dem Vorsitzenden Alexander Herzberg die verschiedenen Aktivitäten des Vereins vor, er stellte sich im Anschluss nicht zur Wiederwahl. Zunächst konnte er aber noch von einem abwechslungsreichen Jahr 2023 berichten. Dabei stellte sich einmal mehr heraus, dass die Mitglieder des Vereins so etwas wie der ehrenamtliche Bauhof im Klosterort sind. Stets und ständig sind sie damit beschäftigt, etwas zu reparieren, instand zu halten oder Neues zu schaffen im Kloster: Es wurden diverse Bänke aufgestellt, und wieder instant gesetzt, Rasenflächen gemacht und Freischnitte vorgenommen.

Diese Aktionen haben die „Wir Walkenrieder“ im Jahr 2024 geplant:

Eine besondere Premiere gab es auch: Erstmals wurde Most hergestellt und an den Kindergarten, die Grundschule, das Projekt „Mahlzeit“ und das Altenheim Hofer gespendet. „Diese Aktion soll es auch im Jahr 2024 wieder geben“, betonte der Vorstand.

Aber auch das laufende Jahr 2024 wird für den Verein arbeits- und aktionsreich: So steht der Auf- und Abbau der Buden im Rahmen des Klostermarktes im September ebenso wieder an, wie die Organisation des Weihnachtsmarktes. Ferner soll da „Dankeschönessen“ dieses Jahr unter einem anderen Namen stattfinden, damit sich mehr Mitglieder angesprochen fühlen, dabei zu sein.

Das Ergebnis der Vorstandswahlen:

2. Vorsitzender: Achim Schridde (Neuwahl, für ein 1 Jahr vorerst)

Schriftführerin: Meike Helbing (Wiederwahl)

Beisitzer: Constantin Dyk und Sven Matysiak (Neuwahl)

Kassenprüferin: Kerstin Klein (Neuwahl)

Positives konnte der Vorstand aus dem Bereich der Finanzen berichten. Dank zahlreiche Sach- und Geldspenden an den Verein sei keine Erhöhung der Mitgliederbeiträge notwendig.

Blick in die Mitgliederstatistik der „Wir Walkenrieder“:

Aktuell hat der Verein 242 Mitglieder.

Neue Mitglieder - ob aktiv oder passiv - sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte online unter www.wir-walkenrieder.de

