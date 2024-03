Der renommierte Chefarzt ist auf die Behandlung sämtlicher Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert.

Die Behandlung der Volkskrankheit Rückenschmerz stellt eine große medizinische und ärztliche Herausforderung dar. So war es naheliegend, dass eine mit allen Voraussetzungen hierfür ausgestattete Klinik, wie es die Klinik am Zuckerberg bekanntermaßen ist, sich dieser Herausforderung stellt. Unter der Leitung des Wirbelsäulenspezialisten und Facharztes für Orthopädie sowie für Orthopädie und Unfallchirurgie, Tobias Thorban, wurde das Wirbelsäulenzentrum in der Klinik am Zuckerberg eingerichtet.

Der renommierte Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums hat sich, da schon seine gesamte Ausbildung auf die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen ausgerichtet war, besondere Fähigkeiten und Kenntnisse während seiner Facharztausbildung zum Orthopäden an der Orthopädischen Universitätsklinik Berlin sowie seiner mehrjährigen Betreuung des Bereiches Wirbelsäule an der Neurochirurgischen Universitätsklinik Freiburg angeeignet. Um Erkrankungen an einem so komplexen und empfindlichen Organ, wie es die Wirbelsäule darstellt, zu behandeln, ist es unabdingbar, zunächst die Ursache für den Rückenschmerz zu erkennen.

Daher wird im Wirbelsäulenzentrum besonderer Wert auf eine differenzierte und präzise Diagnostik gelegt, um dann durch die entsprechende, individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnittene Therapie optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es Voraussetzung, dass das gesamte konservative und operative Spektrum zur Behandlung der Erkrankungen der Wirbelsäule zur Verfügung steht, wie es in dem Wirbelsäulenzentrum in der Klinik am Zuckerberg der Fall ist.

Operative Eingriffe an der Wirbelsäule gelten gemeinhin als schwierig und komplikationsträchtig. Durch zahlreiche minimalinvasive Operationsmethoden, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, sind heutzutage Eingriffe möglich, die vor kurzem noch undenkbar schienen. Operationen, die bislang mit großen Narben und mit langen Nachbehandlungszeiten einhergingen, sind durch die sogenannte Knopflochchirurgie (kleine Hautschnitte) entscheidend schonender und verträglicher für den Patienten geworden.

Alle modernen und bewährten Diagnostik- und Behandlungsverfahren gehören zum Spektrum des Wirbelsäulenzentrums und werden routiniert durchgeführt. Die Klinik verfügt über die zur Zeit neueste Operationstechnologie. Die Ausstattung an Präzisionsinstrumenten und Implantaten ist in allen Bereichen vollständig und vorbildlich. Um unserem Anspruch an die Qualität unserer Arbeit gerecht zu werden und um unseren Patienten immer die aktuellen und innovativen Entwicklungen anbieten zu können, wird diese Ausstattung ständig aktualisiert und das gesamte Personal fortlaufend geschult. Das Wirbelsäulenzentrum bietet seinen Patientinnen und Patienten langjährige Kompetenz in der Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurochirurgie und steht gesetzlich und privatversicherten Patienten zur Verfügung.

In der Regel lässt sich eine Operation durch konservative Therapiemaßnahmen vermeiden. Sollte jedoch eine Operation dennoch erforderlich sein, werden bevorzugt minimal-invasive / mikrochirurgische und dadurch gewebeschonende Verfahren, die den Heilungsverlauf günstig beeinflussen, angewandt.

Bei einer auswärts empfohlenen Wirbelsäulenoperation bieten wir Ihnen zur Einholung einer Zweitmeinung eine umfangreiche Beratung über das Krankheitsbild, Therapiealternativen sowie die zu erwartenden Erfolgsaussichten der empfohlenen Behandlung an.

Therapieerfolg:

Eine präzise Analyse der Krankengeschichte

Die exakte körperliche Untersuchung

Die Sichtung und falls notwendig Ergänzung / Aktualisierung der Diagnostik mit entsprechender Zuordnung zu den bestehenden Beschwerden

Das sind die Grundvoraussetzungen, um ein individuelles Therapiekonzept zu erstellen und ein optimales Behandlungsergebnis für die Patienten zu erreichen.

Dies bietet und genau dies ist der Anspruch des Wirbelsäulenzentrums in der Klinik am Zuckerberg.

Erkrankungen der Wirbelsäule für die Ihnen das Wirbelsäulenzentrum zur Verfügung steht:

Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule

Verengungen des Wirbelkanals

Bandscheibenvorfälle

Tumorerkrankungen

Brüche der Wirbelsäule

Entzündungen der Wirbelsäule

Instabilitäten / degenerative Skoliose

Ausführliche Informationen bietet das Team der Klinik am Zuckerberg im Rahmen eines Patienten-Informationsabends.

