Die Merlin Apotheke ist neben der Gesundheitsvorsorge im Viertel auch in der Palliativversorgung aktiv.

„Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben“ – diesen Satz hören Katrin Schröder, Inhaberin der Merlin Apotheke in der Kastanienallee, und ihr Team häufig. Seit mehr als 50 Jahren versorgt die Apotheke Patienten im Viertel, seit 2010 steht sie unter der Leitung von Katrin Schröder.

Mit viel Empathie und noch mehr Fachwissen berät das Team tagtäglich zu vielen gesundheitlichen Fragen. „Keine Versandapotheke kann das leisten“, ist die Inhaberin sicher. Welche Bandbreite die Merlin Apotheke abdeckt und was sie zusätzlich noch anbietet, erläutert Katrin Schröder genauer.

Frau Schröder, die Merlin- Apotheke ist seit mehr als fünf Jahrzehnten fest im Viertel verwurzelt. Wer sucht bei Ihnen Rat?

Katrin Schröder: Da gibt es keine Altersbeschränkung. Als Apotheke betreuen wir vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Deshalb zählen zu unseren Stammkunden neben Senioren auch viele junge Familien, die Unterstützung in ihrer neuen Lebenssituation suchen. Ganz generell beraten und informieren wir zu einer großen Bandbreite von Themen wie Asthma, Bluthochdruck, Diabetes bis zu Venenleiden. Mit Beginn der Corona-Pandemie tauchten noch einmal ganz neue Fragen auf. Gerade am Anfang mussten wir viel Unsicherheit und Ängste nehmen. Auch das gehört zu einer ortsnahen Versorgung und unterscheidet die Apotheke vor Ort von dem eher unpersönlichen Internetversand. Wir versuchen bei allen Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – und das fast rund um die Uhr.

Was bedeutet das genau? Welchen Service bieten Sie?

Katrin Schröder: Zum einen haben wir ausgedehnte Öffnungszeiten. Die Arbeits- und Lebensrhythmen der Menschen haben sich im Verlauf der Jahre geändert, da muss sich eine Apotheke anpassen. Wir haben deshalb von Montag bis Freitag zwölf Stunden geöffnet – von 9 bis 20 Uhr – und am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht in Apotheke kommen kann, um sein Medikament abzuholen, bekommt es nach Hause geliefert.Außerdem gibt es eine eine 24-Stunden-Abholmöglichkeit für bestellte Medikamente mit Bezahlfunktion.

© Merlin Apotheke

Das klingt interessant. Wie muss ich mir das als Kunde vorstellen?

Katrin Schröder: Mit dem klimatisierten 24- Stunden-Abholautomaten können Sie jederzeit – auch nachts – Ihr Medikament oder Ihre Medikamente abholen.Bestellungen sind telefonisch, per E-Mail, über unsere Webseite oder über die Apotheken- APP „Meine Apotheke- E-Rezept“ möglich. Sobald das Medikament abholbereit ist, erhalten Sie – falls gewünscht – eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Über einen persönlichen Zugangscode gelangen Sie anschließend an Ihr Medikament. Das System hat sich bewährt, gilt als sicher und ausgesprochen bedienfreundlich.

Die fachliche Beratung im Geschäft und die ortsnahe Gesundheitsversorgung im Viertel ist aber nur ein Standbein. Daneben sind Sie noch in der Palliativ- und in der Klinikversorgung aktiv. Können Sie das näher erklären?

Katrin Schröder: Was die Klinikversorgung betrifft sind wir Kooperationspartner des Venenzentrums Braunschweig in der Kastanienallee sowie der Klinik am Zuckerberg. Beide Einrichtungen werden von uns mit Medikamenten beliefert. Die Palliativversorgung ist ein noch relativ junges Feld. Im Jahr 2007 hat der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Palliativversorgung im häuslichen Umfeld geschaffen. Für diese äußerst verantwortungsvolle Aufgabe arbeiten Apotheke, Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten, Onkologen und Pflegedienste eng miteinander zusammen. Darüber hinaus ist eine spezielle Fortbildung nötig, um Schwerstkranken oder sterbenden Patienten eine optimale Versorgung zukommen zu lassen. Die Merlin Apotheke zählt in der Region zu den Pionieren in diesem Bereich, hat sich 2007 mit am Aufbau beteiligt und zählt nach wie vor zu den wenigen Apotheken, die eine solche Versorgung anbieten.

Das klingt anspruchsvoll. Welche Aufgaben erfüllen Sie dabei?

Katrin Schröder: Wir liefern die verordneten Medikamente und Hilfsmittel. Unsere Fahrer arbeiten dafür im Drei- Schicht-System – Drei- Schicht-System deshalb, weil die Auslieferung je nach Krankheitsverlauf unter Umständen sehr schnell und kurzfristig passieren muss. Auch hier haben wir als Apotheker neben der fachlichen eine menschliche Verantwortung, denn wenn wir keinen direkten Kontakt zu den Patienten selbst haben, so kommen doch die Angehörigen zu uns und suchen nach Rat. Die Arbeit eines Apothekers endet nicht am Handverkaufstisch im Geschäft. Wir haben mit Menschen zu tun, die sich in einer ganz besonderen und nicht immer einfachen Situation befinden. Ihnen wollen wir mit unserem Wissen und unserer Erfahrung zur Seite stehen.