Sicherheit in den eigenen vier Wänden: der ASB-Hausnotruf gibt Ihnen und Ihren Lieben rund um die Uhr das Gefühl, geschützt und nie allein zu sein.

In einer schnelllebigen Welt, in der Familie und Freunde oft weit verstreut leben, bietet ein Hausnotrufsystem eine verlässliche und bequeme Lösung, um im Notfall schnelle Hilfe zu garantieren.

Unsere Gesellschaft altert und mit ihr wächst der Wunsch vieler Menschen, auch im hohen Alter oder bei gesundheitlicher Einschränkung selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können. Genau hier setzt der Hausnotruf an. Er dient als moderne Sicherheitsbrücke zwischen Ihnen und der Außenwelt, zwischen Unabhängigkeit und der berechtigten Sorge um das eigene Wohl.

Selbstbestimmt im Alter: Der ASB-Hausnotruf als Ihr zuverlässiger Begleiter

Mit einem einfachen Druck auf den Notrufknopf, den Sie entweder als Halskette oder Armband bei sich tragen, stellen Sie sofort eine direkte Verbindung zur 24-Stunden besetzten Notrufzentrale her. Die Mitarbeiter nehmen Ihren Notruf entgegen und leiten umgehend die notwendigen Schritte ein – sei es die Benachrichtigung Ihrer Angehörigen oder eines Pflegedienstes, oder die Alarmierung des Rettungsdienstes.

Doch der Hausnotruf bietet weit mehr als nur die Gewissheit schneller Notfallhilfe. Er schenkt Ihnen ein Stück Lebensqualität. Sie können sich frei in Ihren eigenen Räumlichkeiten bewegen, ohne stets an die potenzielle Gefahr eines Unfalls zu denken. Denn Sie wissen: Im Ernstfall sind die ASB-Mitarbeitenden nur einen Knopfdruck entfernt. Nicht nur für Sie, auch für Ihre Familienangehörigen ist dies eine unschätzbare Beruhigung und Sicherheit.

Ergänzen Sie Ihren Hausnotruf mit einem Rauchmelder, der im Notfall automatisch die Notrufzentrale alarmiert. Dadurch sorgen Sie nicht nur für Ihre Sicherheit im Falle eines Sturzes oder medizinischen Notfalls, sondern auch bei einem Brand.

© Arbeiter-Samariter-Bund

Wie funktioniert der ASB-Hausnotruf?

Ein Hausnotrufsystem ist ganz einfach: Es besteht aus einer Basisstation, die mit Ihrem Telefon verbunden wird und einem kleinen Handsender. Diesen Sender, der auch "Funkfinger" genannt wird, können Sie als Halskette oder als Armband tragen. Das Gerät wird an Ihr Telefon und an den Strom angeschlossen und kann irgendwo in Ihrer Wohnung aufgestellt werden. Wenn Sie Hilfe brauchen, drücken Sie einfach den Knopf am Gerät oder am Sender. Dadurch stellt das System automatisch eine Verbindung zur Notrufzentrale in Braunschweig her.

Sie sollten den Sender immer bei sich haben. Er ist wasserdicht, deshalb können Sie ihn auch beim Duschen oder Baden anbehalten. Gerade im Bad ist das wichtig, weil auf nassen Böden schneller Unfälle passieren können.

Wenn die ASB-Mitarbeitenden Ihr Hausnotrufsystem einrichten, erfassen sie alle wichtigen Infos wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Krankheiten, Medikamente sowie die Kontakte zu Ihrem Arzt und Ihren Angehörigen. Sobald zu Hause ein Alarm ausgelöst wird, werden die notwendigen Daten für die Mitarbeitenden in der Notrufzentrale auf einem Computer-Bildschirm sichtbar. Die Mitarbeitenden können dann durch ein Mikrofon und einen Lautsprecher in dem Gerät mit Ihnen sprechen.

Kann ein Gespräch nach der Notrufauslösung nicht zustande kommen, z.B. aufgrund einer Ohnmacht, werden alle Maßnahmen eingeleitet, um schnelle Hilfe zu gewährleisten. Die ASB-Hausnotrufzentrale ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr mit qualifizierten Mitarbeitenden besetzt.

Es ist Zeit, sich der zuverlässigen Technologie des Hausnotrufs anzuvertrauen und sich nicht mehr von "Was-wäre-wenn"- Gedanken belasten zu lassen. Mit dem Angebot investieren Sie in Ihre eigene Sicherheit und in das beruhigende Gefühl, dass Sie und Ihre Liebsten gut beschützt sind.

Melden Sie gerne direkt beim ASB, um eine individuelle Beratung zu vereinbaren oder nutzen Sie den unverbindlichen Probemonat, um die Vorteile eines Hausnotrufsystems selbst zu erleben. Denn es geht um mehr als bloße Hilfe im Notfall – es geht um Ihr unabhängiges und selbstbestimmtes Leben im trauten Heim.