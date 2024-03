Herzberg am Harz. In Herzberg im Industriegebiet haben unbekannte Täter eine Explosion ausgelöst und hohen Schaden verursacht. Das ist genau passiert.

Unbekannte Täter haben in Herzberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. In der Boschstraße, in der Nähe eines Getränkehandels, haben Polizeibeamte demnach einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten vorgefunden.

Explosion in Herzberg am Harz

Die Teile des Automaten lagen laut Polizei zerstreut umher. Nach ersten Feststellungen am Tatort sei davon auszugehen, dass die Tat zwischen 1 und 3 Uhr nachts begangen wurde. Aus dem zerstörten Automaten fehlen eine noch unbestimmte Menge Zigarettenschachteln, heißt es weiter. Die geschädigte Firma schätze den Schaden auf bis zu 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterode unter (05522) 5080 in Verbindung zu setzen.

