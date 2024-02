Zorge. Wie geht es weiter beim Harzklub Zorge? Der Dachverband fordert den stellvertretenden Vorsitzenden Philipp Göthel wiederholt zur Erklärung auf.

Es geht weiter beim Streit im Harzklub: Der Gesamtverband hat auf einer erweiterten Vorstandssitzung am 27. Februar einstimmig gegen eine Zusammenarbeit mit dem Zweigverein Zorge gestimmt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Harzklub-Dachverbands hervor. Grund sind die Vorwürfe gegen den stellvertretenden Zweigvereinsvorsitzenden Philipp Göthel. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Göttinger Kreistag soll in der Vergangenheit Teil der Neonazi-Szene in Thüringen gewesen sein.

Nach der Berichterstattung im Harz Kurier hatte sich Göthel in einem Statement vom Extremismus distanziert. Außerdem hat der Zweigverein Zorge zwischenzeitlich die „Walkenrieder Erklärung“ unterschrieben.

Der Dachverband hält das jedoch nicht für ausreichend. Statt einer generellen Distanzierung von Extremismus fordert er den AfD-Politiker auf, „sich deutlich und schriftlich von seiner rechtsextremen Vergangenheit und aktuellen Verstrickungen in die rechtsextreme Szene zu distanzieren.“ Eine Kooperation mit dem Zweigverein Zorge bleibe bis zur Aufklärung der Rolle von Göthel ausgesetzt.

Philipp Göthel sowie der Vorsitzende des Harzklub Zorge, Hendrik Behrens, wollten sich bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht äußern.

Droht dem Zweigverein Zorge der Ausschluss? Das sagt der Harzklub-Präsident

„Der Zweigverein Zorge muss jetzt endlich die Dramatik verstehen“, betont Dr. Oliver Junk, Präsident des Harzklub-Dachverbandes. Der Zweigverein habe Göthel gegen seine ausdrückliche Empfehlung erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Philipp Göthel ist ein Mensch, der sich nicht von seiner nachgewiesenen rechtsextremen Vergangenheit distanziert und nach unseren Erkenntnissen bis heute Verbindungen in die rechtsextreme Szene unterhält“, sagt Junk und weiter: „Sollte dies nicht der Fall sein, fällt ihm die Abgabe einer Erklärung mit der deutlichen Distanzierung doch leicht. Dazu haben wir ihn vor Wochen aufgefordert.“

„Es gibt keinen Stress mit dem Zweigverein Zorge“, betont Junk. Er freue sich über jedes engagierte Mitglied, aber stellt klar: „Ich möchte aber engagierte Mitglieder nicht um jeden Preis. Im Harzklub ist kein Platz für Rechtsextremismus.“

Für Junk gibt es nur zwei Wege in die Zukunft: „Entweder Göthel gibt eine Erklärung ab oder er muss den Vorstand verlassen.“ Dahinter steht laut Junk geschlossen der ganze Vorstand. Ihm ist wichtig zu betonen, dass an der Abstimmung auch der erweiterte Vorstand teilgenommen hat. Dies sei eine Gruppe von etwa 25 Harzklub-Mitgliedern.

Junk ist überzeugt, dass der Zweigverein Zorge auf diesen Eskalationsschritt reagieren werde: „Zorge muss jetzt reagieren. Ich bin mir sicher, dass sie das tun werden und wir als Harzklub gestärkt aus dieser Situation hervorgehen.“

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!