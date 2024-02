Göttingen. Im Interview spricht der Chef der Wirtschaftsförderung Göttingen über den Innovationspreis 2024 und Selbstständigkeit. Das sagt er über Osterode.

Welches sind die besten Zukunftsideen von Unternehmen in der Region Göttingen? Das will die Wirtschaftsförderung herausfinden und belohnen. Sie vergibt bereits zum 22. Mal den Innovationspreis. Neu in diesem Jahr: Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Stadt Göttingen als Kooperationspartner dazugestoßen war, ist nun auch der Landkreis Northeim dabei. Erneut werden Preise vergeben für die innovativsten Ansätze und Projekte in unserer Region. Unternehmen können sich ab sofort bewerben.

Der Harz Kurier hat mit Marc Diederich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG), und Kathrin Friese, Prokuristin und Wirtschaftsförderin bei der WRG, über die nächste Runde beim Innovationspreis, Selbstständigkeit und den Wirtschaftsstandort Osterode gesprochen.

Der Innovationspreis ist in der Region bereits seit mehreren Jahren eine bekannte Veranstaltung. Was ist dieses Jahr neu an dem Event?

Diederich: Es gibt diesmal eine wesentliche Änderung. Die Preisverleihung war seit etlichen Jahren im Deutschen Theater. In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal in der Stadthalle. Was wir uns von dem Standortwechsel erhoffen, ist, in den größeren Räumlichkeiten mehr Platz für das Netzwerken zu bieten. Diesen Faktor beim Innovationspreis sollte man nicht unterschätzen. Wir haben schon oft erlebt, dass nach der eigentlichen Veranstaltung sehr spannende Kontakte geknüpft wurden. Dem wollen wir mehr Raum bieten.

Friese: Die andere große Neuerung ist sicherlich, die Zusammenarbeit mit Northeim. Wir arbeiten schon an einer ganzen Reihe von Maßnahmen mit dem Landkreis Northeim und der Stadt Göttingen zusammen. Das ist jetzt ein weiterer Baustein, der die Zusammenarbeit weiter verfestigt.

Warum sollten sich Unternehmen mit ihren Ideen für den Innovationspreis bewerben?

Friese: Durch den Innovationspreis können sie eine große Aufmerksamkeit erhalten. Das hören wir immer wieder von Teilnehmern, aber natürlich wird es in erste Linie von den Preisträgern bestätigt. Im Nachgang passiert da oft eine ganze Menge. Es kommen neue Forschungsprojekte auf den Weg und die Region kann erkennen, welche lokalen Unternehmen sich besonders einsetzen.

Diederich: Ein weiterer großer Vorteil ist das Netzwerken und die Partnerschaftssuche. Was uns außerdem zunehmend als Motivationsgrund genannt wird, ist die Personalsuche. Unternehmen haben die Möglichkeit, sich als attraktive, innovative Arbeitgeber zu präsentieren. Wir haben viele kleinere Unternehmen dabei, die sehr gute Arbeit leisten und Innovationen beitragen, aber bei der Suche nach Personal hinter den großen Firmen zurückstehen müssen.

Welche Kriterien muss ein Bewerber erfüllen, um gute Chancen zu haben beim Innovationspreis?

Diederich: Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, der etwas erschaffen hat, von dem die Welt gehört haben sollte. Es soll eine Unterstützung für die Unternehmen sein und ihre tollen Produkte vorstellen.

Friese: Es gibt natürlich zahlreiche bundesweite Wettbewerbe, die deutlich höhere Anforderungen haben. Eine Innovation muss für unseren Preis nicht die erste auf der Welt sein. Wir schauen uns da die einzelnen Unternehmen im Detail an. Natürlich muss es aber trotzdem etwas Neues sein und man muss erkennen, dass es Anstrengung gibt, dieses umzusetzen. Eine bloße Idee reicht nicht.

In welchen Branchen sehen Sie zurzeit besonders viel Potenzial?

Friese: Wir wollen möglichst viele Branchen und Bereiche im Innovationspreis abbilden. Da spielt auch der Sonderpreis Integration und Soziales eine große Rolle. Wir bekommen viele Bewerbungen aus dem sozialen Sektor, was wir weiter vorantreiben wollen - genauso wie das Thema Kultur und Kreativität. Das sind Bereiche, mit denen wir als Wirtschaftsförderung im Alltag nicht häufig konfrontiert werden, aber die wir trotzdem einladen, sich zu bewerben.

Diederich: Das ist eine Frage der Herausforderungen. Die großen Themen zurzeit sind unter anderem Nachhaltigkeit, Energie, Digitalisierung, Demografie. Wer da in irgendeiner Form Lösungsansätzen bieten kann, der hat eine sehr gute Chance beim Innovationspreis.

Wie wichtig ist auch Selbstmarketing?

Friese: Es ist unglaublich wichtig, dass die Bewerber ihre Produkte und Projekte gut beschreiben können. Wir haben es häufig mit Nischenbranchen und -produkten zu tun. Jemand, der nicht jeden Tag damit arbeitet, versteht diese komplexen Themen teils gar nicht. Da versuchen wir als Wirtschaftsförderung natürlich auch, zu unterstützen, was die Präsentation und Darstellung angeht. Das ist ganz entscheidend.

Der Altkreis Osterode wirkt teils sehr verstaubt. Gibt es auch bei uns spannende Innovation?

Diederich: Osterode muss sich bei Weitem nicht verstecken. Das haben die Preisträger aus den letzten Jahren auch gezeigt. Ich finde es schade, dass es hier nicht mehr Selbstvertrauen gibt. Osterode ist nach wie vor einer der stärksten Industriestandorte im Landkreis Göttingen.

Friese: Hinzukommt, dass der Altkreis Osterode einiges im Tourismusbereich zu bieten hat. In den letzten Jahren haben wir vermehrt auch Bewerber aus diesem Sektor beim Innovationspreis dabei gehabt.

Was sind die größten Herausforderungen, die auf zurzeit auf Unternehmen zukommen?

Diederich: Alle wesentlichen Transformationsprozesse, in denen wir uns momentan befinden. Dazu gehören die Themen Energiekosten, Klima, Umwelt und Demografie.

Gibt es dabei besondere Aspekte, die vor allem im ländlichen Raum relevant sind?

Diederich: Mobilität ist natürlich eine große Herausforderung in ländlichen Regionen. Auch die Unternehmensnachfolge und Fachkräfterekrutierung sind sehr schwierig. Viele, gerade kleine Unternehmen finden keine Nachfolger mehr.

Manche glauben, wer sich in der heutigen wirtschaftlichen Lage selbstständig macht, muss ein bisschen verrückt sein. Was würden Sie Unternehmern sagen, die mit ihrer Idee durchstarten wollen?

Diederich: Mein Eindruck ist, dass vor ein paar Monaten die Lage noch dramatischer war. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass das generell etwas ist, das man nicht wagen sollte. Es kommt immer darauf an: Wie ist die Idee? Wie ist das Geschäftsmodell dahinter? Wie setze ich das um? Es gibt keine Garantie, dass es funktionieren muss. Aber je besser man sich als Gründer vorbereitet, desto besser stehen die Chancen.

Eine Frage noch zum Abschluss: Warum würden Sie sagen, sind Innovationen gerade so wichtig?

Diederich: Weil sie Antworten auf Probleme liefern und die Zukunft gestalten.

Bewerbungen für den Innovationspreis der Region Göttingen Northeim als auch für den Klima-Innovationspreis Niedersachsen sind bis zum 15. Juni 2024 möglich unter www.innovationspreis-goettingen.de.

