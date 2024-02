Bad Lauterberg. Die Vorbereitungen für den Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg im Harz haben begonnen. Wer dabei ist und was unbedingt neu muss.

Warum berichtet der Harz Kurier schon im Februar über Weihnachten? Ganz einfach, weil die Planung für den nächsten Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg im Harz am ersten Adventswochenende am 30. November und 1. Dezember gar nicht früh genug beginnen kann. Es läuft alles ehrenamtlich ab und die Mitwirkenden vom Sozialen Weihnachtsmarkt Verein Bad Lauterberg gehen im Alltag ihren eigentlichen Berufen oder anderen Verpflichtungen nach. Und jeder mitwirkende Verein muss auch in seinen Kreisen Vorbereitungen für eine gelungene Ausrichtung treffen, denn das Engagement für diesen, etwas anderen Markt lässt nicht nach.