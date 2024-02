Wieda. Verkehrshindernis L601 im Südharz: Wegen Straßenschäden werden in Wieda nach Lkw jetzt auch Autofahrer ausgebremst.

Slalom fahren, um den größten Schlaglöchern auszuweichen. Mehr denn je müssen dies Einwohner, Pendler, aber auch Gäste, die die Ortsdurchfahrt Wieda befahren. Die L 601 befindet sich seit vielen Jahren in einem extrem schlechten Zustand – der durch Flickarbeiten, die von den meisten Außenstehenden als Pfusch bezeichnet werden, verschlimmbessert. Die Ortspolitik startete sogar eine Petition an den Landtag, um den Missstand zu beseitigen. Der Winter mit viel Frost und Schnee bzw. auch dem Dauerregen Wasser, der in die Löcher eingedrungen ist, hat in Kombination, mit der seit Jahren konstant hohen Verkehrsbelastung insbesondere durch Holztransporter die Schäden an der Ortsdurchfahrt auch für Außenstehende noch einmal dramatisch vergrößert.